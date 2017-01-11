كندا: تجمع يدعو للمناصفة بين الرجال والنساء في حكومة نيو برونزويك

أبصر النور اليوم تجمع يدعو للمناصفة بين الرجال والنساء في حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا.

ويريد تجمع "نساء من أجل 50%" (Women for 50%) بلوغ هدفه في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تجري في نيو برونزويك في أيلول (سبتمبر) 2018.

ومن بين اللواتي ساهمن في إطلاق التجمع رئيسةُ بلدية مونكتون داون أرنولد وسيدة الأعمال روكسان فيرويذر والمحامية مونيكا بارلي.

وأصدرت فيرويذر، وهي رئيسة مشاركة للتجمع، بياناً أعربت فيه عن أسفها لكون مقاطعتها "نيو برونزويك في المؤخرة، خلف كافة مقاطعات كندا الأخرى، فيما يتعلق بتمثيل النساء" في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن النساء لا يشكلن سوى 16% من إجمالي أعضاء الجمعية التشريعية للمقاطعة، وأن التمثيل النسائي في الجمعية سجل تراجعاً في السنوات العشر الأخيرة.