جامعة شربروك الكنديّة متألّقة بين الجامعات الخضراء في العالم

حلّت جامعة شربروك في المرتبة الثامنة عشرة عالميّا من بين الجامعات المعروفة بالجامعات الخضراء حسب التصنيف العالمي "غرين متريك" للجامعات.

وتقوم غرين متريك بتصنيف الجامعات على ضوء السياسات البيئيّة التي تتّخذها.

وتستند إلى 38 مؤشّرا تشمل التنمية المستدامة وإدارة المياه والنقل والتعليم والتغيير المناخي.

وتألّقت جامعة شربروك على أكثر من صعيد، من بينها إدارة النفايات الخطيرة والتسبيخ واستخدام السماد الطبيعي في الأعمال الزراعيّة واستخدام مراكز إدارة النفايات في حرم الجامعة وسواها.

وعلى الصعيد الكندي، تألّقت جامعة شربروك في مجال سياسة الطاقة والتغيير المناخي.

وحلّت في الطليعة بفضل اعتماد موازنة الكربون الأولى من قبل مجلس الإدارة، وتقليص الغازات الدفيئة بنسبة 30 بالمئة منذ العام 1990 وخفض كثافة الطاقة بنسبة 34 بالمئة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)