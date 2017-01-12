سفارة كندا في هايتي تتعرّض لعمليّة احتيال

تعرّضت السفارة الكنديّة في هايتي لعمليّة احتيال تسبّبت بخسائر تجاوزت قيمتها 1،7مليون دولار .

وكشفت التحقيقات التي أجرتها اوتاوا عن ممارسات على غرار زيادة قيمة الفواتير وسرقة بضائع كانت معدّة للسفارة وتواطؤ بين العمّال المحليّين والمتعهّدين في هايتي.

وتمّ طرد 17 موظّف محلّي من عملهم ولم توَجّه أيّة تهمة جنائيّة في هذه القضيّة التي يتواصل التحقيق بشأنها.

ومن المحتمل أن تشارك الشرطة الفدراليّة الكنديّة في التحقيق.

وقطعت اوتاوا علاقاتها مع الشركات التي يشملها التحقيق والتي لم يُعرف إن كان من بينها شركات كنديّة.

وكانت السفارة تعمل في ظروف صعبة حيث كان يتكرّر تغيير الموظّفين كما ورد في التحقيق.

وأكّدت الحكومة الكنديّة أنّها ستواصل برنامج المساعدة الانسانيّة لهايتي لمساعدة ضحايا إعصار ماثيو المدمّر الذي اجتاح هذا البلد في تشرين الأوّل اكتوبر الفائت 2016.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)