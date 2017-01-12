لاجئون سوريون إلى كندا

لاجئون سوريون إلى كندا

ارتفاع عدد اللاجئين في المقاطعات الأطلسية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 12 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفادت دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي الكندي أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم مقاطعات الشرق الكندي الأربع عام 2015 ، بلغ ثمانية آلاف وثلاثمئة لاجئ، أي ثلاثة أضعاف عدد الذين استقبلتهم منذ العام 2002. وارتفع العدد في الأشهر التسعة الأولى من السنة الفائتة بأكثر من أحد عشر ألفا وستمئة لاجئ، جراء البرنامج الكندي لاستقبال اللاجئين السوريين.

واعتبر معد الدراسة، الباحث دافيد شوندي أن العدد في المقاطعات الشرقية قد يصل إلى ثمانية عشر ألفا وسبعمئة لاجئ. ورأى أن هؤلاء اللاجئين يساهمون إجمالا بإنعاش الاقتصاد علما أن تأقلمهم في المجتمع الجديد يستغرق بعض الوقت.

وأكد الباحث أن نمو عدد اللاجئين في المقاطعات الأطلسية مرتبط بصورة كبيرة باستعداد أصحاب الأعمال لتوظيفهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة هجرة ولجوء

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