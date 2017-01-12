ارتفاع كبير لعدد الراغبين بقضاء عطلة الصيف في بانف

يشهد منتجع بانف السياحي في مقاطعة ألبرتا، وسط الغربي الكندي، إقبالا منقطع النظير من السياح الكنديين والأجانب إذ تم، في أقل من أربع ساعات، حجز ثلاثة وتسعين ألف خيمة على أراضي المنتجع لقضاء عطلة فصل الصيف المقبل، أي بزيادة خمسة وخمسين بالمئة من الحجوزات بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى ارتفاع الحجوزات تلك إلى أن المنتجع سيستقبل السياح بصورة مجانية وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيس الفيديرالية الكندية.

وأكد القيمون على المنتجع أنه لا توجد أية أفضلية للحجز عبر الإنترنيت لكن ثمة عددا محددا للحجوزات التي يُسمح بها لكل شخص. ونصح الذين لم يتمكنوا من إيجاد مكان للحجز بزيارة موقع المنتجع على الإنترنيت لأن بعض الأشخاص يلغون أحيانا حجوزاتهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية