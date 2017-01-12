كندا: الحد الأدنى للأجور 11 دولاراً في الساعة في نيو برونزويك في الأول من أبريل

أعلنت اليوم حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا أن قرارها رفع الحد الأدنى للأجور من 10,65 دولارات في الساعة إلى 11 دولاراً في الساعة، أي بزيادة 3,29%، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان (أبريل) المقبل.

وهذه ثالث زيادة على الحد الأدنى للأجور في هذه المقاطعة المطلة على الأطلسي منذ عام 2014.

وأصدر رئيس الحكومة الليبرالية في نيو برونزويك برايان غالانت بياناً قال فيه إن مقاطعته كانت في الأشهر الأخيرة، وبانتظام، بين رواد النمو على مستوى معدل الرواتب الأسبوعية في كندا. وأعرب غالانت عن اعتقاده بأن الزيادات على الحد الأدنى للأجور ساهمت في هذا النمو.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)