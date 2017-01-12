دعوة مجددة لفرض ضريبة إضافية على العقارات التي يشتريها الأجانب في تورونتو

جدد العضو في المجلس البلدي لمدينة تورونتو جيم كاريجيانيس دعوته لفرض ضريبة إضافية على العقارات التي يشتريها الأجانب في مدينته من أجل الحد من ارتفاع أسعارها.

وجاءت دعوته اليوم في مؤتمر صحافي مشترك عقده لهذه الغاية مع أستاذ علم الاقتصاد في جامعة ماكماستر في أونتاريو البروفيسور اللبناني الأصل عاطف قبرصي.

وكان كاريجيانيس قد وجه رسالة لرئيسة الحكومة الليبرالية في أونتاريو كاثلين وين طلب فيها إذناً بفرض ضريبة إضافية نسبتها 5% على العقارات التي يشتريها الأجانب في كبرى المدن الكندية.

من جهته قال قبرصي في المؤتمر الصحافي إن الضريبة الإضافية ستجعل المضاربين العقاريين الأجانب يعيدون النظر بشأن الاستثمار في تورونتو.

"نحن نطلب من الناس الذين بالإجمال لا يدفعون ضرائب هنا أن يتحملوا جزءاً من الحمل"، قال قبرصي.

يُشار إلى أنه في فانكوفر الكبرى الواقعة على ساحل الهادي، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا، بدأ العمل منذ مطلع آب (أغسطس) الفائت بقرار الحكومة الليبرالية في المقاطعة فرض ضريبة إضافية نسبتها 15% على العقارات التي يشتريها الأجانب، وذلك بهدف تعزيز قابلية شراء أول مسكن للمواطنين والمهاجرين في أحد الأسواق العقارية الأكثر سخونة في كندا.

(سي بي سي / راديو كندا الدولي)