ويسلر: حقيبة الظهر أنقذته من انهيار ثلجي

تمكّن المواطن الاسترالي توم أوي من النجاة من انهيار ثلجي عندما كان يمارس رياضة التزلّج على الثلوج Snowboarding، في ويسلر في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي.

وتمكّن من النجاة بفضل حقيبة الظهر التي تتضمّن وسادة هوائيّة airbag.

ونشر المتزلّج على موقع فيسبوك شريط فيديو صوّره بواسطة كاميرا مثبّتة على خوذته للانهيار الثلجي الذي نجا منه عندما انتفخت الوسادة الهوائيّة وابقته على قيد الحياة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على موقع فيسبوك وشاهده الملايين.

ويقول توم أوي الذي يقيم في ويسلر إنّه تلقّى حقيبة الظهر القابلة للانتفاخ كهديّة قبل نحو شهر بمناسبة عيد ميلاده.

"لا يمكن الجزم بأنّ الوسادة الهوائيّة أنقذته، ولكن من حسن حظّه أنه كان يحمل حقيبة الظهر" قال دافيد كوتيه مرشد الثلج الخبير في الجبل والذي كان يراقب خطر حصول انهيار ثلجي قبل 10 دقائق على وقوع الحادثة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)