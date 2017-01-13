البحريّة الكنديّة تستبدل أنظمة تكييف الهواء على متن فرقاطاتها

باشرت البحريّة الكنديّة باستبدال أنظمة تكييف الهواء في 12 فرقاطة بسبب مخاوف من احتمال ارتفاع حرارة بعض التجهيزات الالكترونيّة على متنها.

وتبلغ كلفة استبدال أنظمة تكييف الهواء 50 مليون دولار.

وكان قد تمّ تركيب هذه التجهيزات الالكترونيّة في إطار عمليّة تحديث الفرقاطات.

وبلغت كلفة التحديث 4،3 مليار دولار، لم يدخل فيها مبلغ الخمسين مليون دولار.

وكان بعض الخبراء قد أثاروا مسألة ارتفاع حرارة التجهيزات قبل خمس سنوات حسبما أفادت به وثائق حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

و لاحظوا وجود مشاكل عديدة من بينها التكثّف والعفن على متن 12 فرقاطة قاموا بتفتيشها.

كما أفيد عن أعطال في وحدات التبريد والتهوئة والتكييف.

ويقول الكابتن غريغ سكييربين قائد العمليّات العسكريّة إنّه تمّ إصلاح اجهزة التكييف على متن ثلاث فرقاطات ومن المتوقّع مواصلة العمل على متن تسع فرقاطات أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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