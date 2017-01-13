رئيس الحكومة الكندية ورئيس الولايات المتحدة

رئيس الحكومة الكندية ورئيس الولايات المتحدة
Photo Credit: (Associated Press/Canadian Press)

” الركوع أمام ترامب؟ “

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 13 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تحت عنوان: " الركوع أمام ترامب؟ " كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال ماريو دومون يقول:

لو سألتم جوستان ترودو (رئيس الحكومة الكندية) إذا كانت كندا ستغير مسارها بسبب وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لأجابكم: لا، أبداً . فكندا دولة سيدة مستقلة ولن تسمح لأحد بتقرير كيفية إدارتها.

وستتلقون الجواب نفسه من الرئيس المكسيكي بينيا نيتو. ولكن، بالرغم من تعبيرهما عن  استقلالية القرار، فسيضطران الى التأقلم مع ظاهرة ترامب، ذلك أن عدة أولويات أعلنها ترامب سيكون لها تأثير مباشر على جارتيه، كندا والمكسيك.

ويتابع ماريو دومون:

إن ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية يطرح بعض الأسئلة. فرئيس الحكومة الكندية أقصى ، بفظاظة، وزير الخارجية ستيفان ديون، واستبدله بكريستا فريلاند، التي كانت أقامت لفترة في الولايات المتحدة . وتم الإقصاء بسرعة البرق، بالرغم من أن وزير الخارجية كان سابقا زعيما للحزب الليبيرالي الحاكم. كما أن ترودو فكك وزارة التجارة الدولية، وسلم وزيرة الخارجية الجديدة كل الملفات الاقتصادية المتعلقة بالولايات المتحدة، بهدف إطلاق يدها في المفاوضات التجارية اللاحقة، وجاء كل ذلك جراء وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكما في كندا، كذلك في المكسيك ، وبصورة لافتة وفاضحة أكثر، حيث قام الرئيس المكسيكي بالخطوة نفسها بتغيير وزير خارجيته ، وتسليم الحقيبة إلى لوي فيديغاري، المعروف بعلاقاته الممتازة مع ترامب، وكان هو من نظم زيارته الفاشلة إلى المكسيك قبيل الانتخابات ما أدى إلى إقالته من وزارة المال. وها هو يتحول، بعد فوز ترامب بالرئاسة، إلى ورقة ثمينة بيد الحكومة فيتم تعيينه وزيرا للخارجية. وواضح كعين الشمس، أن علاقاته الممتازة مع دونالد ترامب كانت وراء تعيينه المفاجئ.

ويتابع ماريو دومون في لو جورنال دو مونتريال: باختصار، فقد قامت الدولتان المجاورتان للولايات المتحدة والعضوان في اتفاقية التجارة الحرة بالتراجع لإعادة ترتيب مواقفهما مع الإدارة الأميركية الجديدة .

صحيح أن التأقلم مع الواقع المتغير هو جزء من الحياة السياسية اليومية، لكن ما نشهده حاليا يعطي الانطباع بأننا نخضع راكعين أمام دونالد ترامب . والصورة التي تظهّرت خلال هذا الأسبوع هي أن جيران ترامب أصيبوا بالهلع جراء وصوله إلى البيت الأبيض ولا أعتقد أن ذلك يشكل رسالة جيدة للرئيس الجديد، فالكلاب عادة تنبح وتهاجم من تشعر أنه يخاف منها ولا أعتقد أبدا أن ترامب شديد التواضع لكنه سيشعر حتما بالتفوق والجبروت إزاء تصرف جيرانه، يختم ماريو دومون مقاله في لو جورنال دو مونتريال

راديو كندا الدولي -    لو جورنال دو مونتريالاستمعوا

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فئة دولي، سياسة

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