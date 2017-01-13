جوستان ترودو: جولة كنديّة للتواصل مع المواطنين

يقوم رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو منذ يوم الخميس بجولة كنديّة تستمرّ ثلاثة أسابيع يلتقي خلالها بالمواطنين مع بداية العام الجديد ليقف على همومهم واهتماماتهم ويجيب عن أسئلتهم بعد مرور أكثر من سنة على تولّيه السلطة على رأس الحكومة الليبراليّة.

واستهلّ ترودو من اونتاريو هذه الجولة التي تحمله أيضا إلى بريتش كولومبيا وكيبيك ومقاطعات البراري والمقاطعات الأطلسيّة.

ويلتقي رئيس الحكومة بالمواطنين بصورة غير رسميّة في المقاهي وقاعات الاستقبال في الكنائس ومحطّات الاستراحة على الطرقات السريعة حسب مديرة الاتّصالات في مكتب رئيس الحكومة كيتي بورشيس.

كما تتيح له الجولة جسّ نبض الكنديّين قبل موعد الإعلان عن الموازنة المتوقّع في شباط فبراير او آذار مارس، دوما حسب كيتي بورشيس.

وتأتي الجولة التي يرى الكثيرون أنّها أشبه بحملة انتخابيّة في وقت يُثار فيه الجدل حول عدد من الأمور، من بينها عطلة الأعياد التي أمضاها ترودو مع عائلته في جزيرة خاصّة يملكها الآغا خان الزعيم الروحي للإسماعيليّين وما إذا كانت تشكّل تضاربا في المصالح.

يقول البروفسور تييري جياسون الباحث في مجموعة الأبحاث حول الاتصالات السياسيّة في جامعة لافال في حديث لراديو كندا إنّ جولة رئيس الحكومة مختلفة عمّا يجري عادة خصوصا لجهة الاعلان عنها وتنظيمها كما لو أنّها كانت حملة انتخابيّة ويتابع قائلا:

أعتقد أنّها مبادرة حديثة وربّما سابقة. ومن الشائع أن يقوم رئيس الحكومة، في وقت البرلمان غير منعقد، بلقاء المواطنين.

ولكنّ جولة كهذه وبالضخامة التي نشهدها هي في اعتقادي سابقة من نوعها يقول البروفسور تييري جياسون.

رئيس الحكومة جوستان ترودو يجيب على أسئلة المواطنين في بيلفيل في مقاطعة اونتاريو © Kristen Everson/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

ويرى في الجولة محاولة لإعادة تلميع صورة ترودو و الحكومة الكنديّة في وقت أظهرت بعض استطلاعات الرأي تراجع ثقة المواطنين بها ويضيف:

أعتقد أنّ الحكومة أدركت وجود ما لن أسمّيه استياء مهمّا بل على الارجح أنّ شهر العسل انتهى بين ترودو والمواطنين.

وفريقه يدرك ذلك وعليه أن يتابع عن كثب نوايا المواطنين الانتخابيّة ومدى تقديرهم لأداء رئيس الحكومة.

ويضيف البروفسور جياسون أنّ ترودو بنى سمعته طوال حملته الانتخابيّة وبعدها على التقرّب من المواطنين والاصغاء لهم وفتح باب التواصل معهم.

ويتوقّع جياسون أن يعمل فريق الحكومة في هذا الاتّجاه طوال الأسابيع الثلاثة التي تستمرّ فيها الجولة وقبل أن تُستأنف الدورة البرلمانيّة لدى انتهاء عطلة الميلاد ورأس السنة.

وقد التقى رئيس الحكومة يوم الخميس المواطنين في بيلفيل في مقاطعة اونتاريو وأجاب على أسئلتهم المختلفة ومن بينها أسئلة حول البيئة وأنابيب النفط ونظام فينيكس الالكتروني لدفع رواتب موظّفي القطاع العام الذي يعاني من بعض المشاكل ويتسبّب في تأخير دفع رواتب الموظّفين وسواها من الأسئلة التي طرحها المواطنون.

وانتهز ترودو المناسبة للحديث عن اختلاف وجهات النظر الكنديّة والأميركيّة حيال بعض الأمور كما يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا دانيل تيبو.

ويشير تيبو إلى الحذر الذي أبداه ترود طوال الحملة الرئاسيّة الأميركيّة حيث تجنّب اتّخاذ موقف لصالح أيّ من المرشّحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

وقد سعى رئيس الحكومة خلال لقائه المواطنين في بيلفيل إلى طمأنة الكنديّين، قبيل موعد تسلّم دونالد ترامب مهامّه رسميّا في البيت الأبيض، ونستمع إلى جوستان ترودو:

لن أخجل أبدا من الدفاع عمّا اؤمن به، أكان جهر تأييدي للمرأة أمام العالم او القول إنّ الهجرة هي مصدر قوّة لنا وأنّ الكنديّين المسلمين جزء أساسي في نجاح بلدنا اليوم وفي المستقبل قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

ويشير الصحافي دانيال تيبو إلى أنّ الجدل حول عطلة الميلاد التي أمضاها رئيس الحكومة في جزيرة خاصّة يملكها الآغا خان لم تغب عن الجولة خلافا لما كان يتمنّاه ترودو.

واعترف ترودو أنّه استخدم مروحيّة الآغا خان الخاصّة للانتقال من ناساو عاصمة البهاماس إلى الجزيرة الخاصّة التي يملكها الزعيم الروحي للشيعة الاسماعيليّين، وهو أمر يخالف قواعد الأخلاق لأنّه من غير المفترض أن يستخدم الوزراء وسائل نقل خاصّة.

وأكّد رئيس الحكومة خلال جولته أنّه مستعدّ للإجابة عن أسئلة مفوّضة الأخلاق ماري داوسن بهذا الشأن.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ هيئة الاذاعة الكنديّة)