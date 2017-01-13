تطوير البنى التحية يساهم بتطوير الاقتصاد

أكد وزير المال الكندي بيل مورنو، في أعقاب لقائه بخبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، أن حكومته تعتمد على تطوير البنى التحتية للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الكندي وتطويره، واعتبر أن ما سمعه من المشاركين في اللقاء يؤكد صحة خياراته وأنه على الطريق الصحيح.

وقال مورنو: " إن الاستثمار في تطوير البنى التحتية سيكون له تأثير على المدى المتوسط ولكن أيضا على المدى الطويل، ذلك أن تحسين البنى التحتية وتطويرها سيسمح للمواطنين بالوصول إلى أماكن عملهم والعودة إلى منازلهم بصورة أسرع وسيسمح للمؤسسات بأن تكون أكثر فاعلية على المدى الطويل".

ويرى المراقبون أن تغيير الإدارة الأميركية سيؤثر على الصادرات الكندية كون دونالد ترامب يعتزم إعادة التفاوض في عدد كبير من الاتفاقات التجارية ما قد يؤدي إلى تباطؤ في قطاع التصدير بنسبة عشرة بالمئة.

وأكد وزير المال الكندي عزمه على محاولة إقناع الإدارة الأميركية الجديدة بأهمية كون كندا شريكا تجاريا كبيرا للولايات المتحدة سيما وأن كندا هي أهم مستورد من خمس وثلاثين ولاية أميركية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية