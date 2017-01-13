موازنة مساعدة الطلاب الفقراء لا تستخدم كاملة لغرضها الأصلي

أفاد تقرير صادر عن منظمة التخطيط الاجتماعية لمدينة تورونتو، أن واحدا وستين مليون دولار من أصل مئة وسبعة وعشرين مليون دولار تخصصها المقاطعة لمساعدة الطلاب المحتاجين في المدارس الإنكليزية العامة في المدينة تم استعمالها لأغراض أخرىغير مساعدة النوادي التي تعمل على مساعدة الطلاب في إتمام واجباتهم وفروضهم المدرسية وتقديم الفطور لهم ودعم المؤسسات التي تعنى بهم.

وأضاف التقرير، نقلا عن أحد المعلمين في الصفوف الابتدائية، الذي يؤكد أنه " عادة ما يشاهد بعض الأهالي والمدرسين والمربين المتخصصين وحتى مدراء المدارس يتقاسمون طعامهم مع هؤلاء الطلاب ويقدمون لهم بعض المال من جيوبهم الخاصة لشراء الطعام.

واعتبر مدير المؤسسة أن النقص المزمن في التمويل الذي تقدمه الحكومة يدفع القيمين على تلك المدارس إلى اقتطاع أموال من الموازنة لسد عجز قطاعات أخرى.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية