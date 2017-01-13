متطوعتان من "برنامج التحفيز والتطوير اللغوي" في جلسة مع عدد من الأطفال المعانين من اضطرابات النطق والكلام في أحد المركز المجتمعية في مونتريال أواخر الشهر الفائت.

متطوعتان من "برنامج التحفيز والتطوير اللغوي" في جلسة مع عدد من الأطفال المعانين من اضطرابات النطق والكلام في أحد المركز المجتمعية في مونتريال أواخر الشهر الفائت.
Photo Credit: Facebook / صفحة "برنامج التحفيز والتطوير اللغوي" على موقع "فيسبوك"

متطوعات لمساعدة أطفال اللاجئين المعانين من اضطرابات النطق والكلام

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 13 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مساعدة الأطفال اللاجئين المعانين من اضطرابات النطق والكلام مهمة قررت الاضطلاع بها مجموعة من المتطوعات الكنديات من أصول عربية في جمعية "برنامج التحفيز والتطوير اللغوي" في مونتريال (Programme de stimulation langagière pour les enfants réfugiés – StimuLER).

والمتطوعات طالبات جامعيات في علم أمراض النطق واللغة ويقمن بهذا العمل الإنساني تحت إشراف أستاذتيْن جامعتيْن متخصصتيْن في هذا المجال، ويشجعن ذوي الأطفال المتراوحة أعمارهم بين الثالثة والسادسة والذين يعانون اضطرابات في النطق والكلام على الاتصال بهن على رقم الهاتف 5143272755. حاورتُ إحدى المتطوعات، الكندية اللبنانية السيدة وداد الحشاش.

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فئة صحة، مجتمع، هجرة ولجوء

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