أرقام الأسبوع المنتهي في 14-01-2017

مجموعة من الأخبار في أرقام من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

وينيبيغ: الثلوج تتراكم ومعها الشكاوى

يحمل الشتاء الكندي كعادته كلّ سنة البرد القارس والثلوج الكثيفة.

ورغم أنّ الكنديّين اعتادوا عليها، إلاّ أنّ البعض يشتكون منها أحيانا.

فقد تلقّت بلديّة وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي شكاوى من مواطنين بشأن عمليّات رفع الثلوج من الطرقات والأرصفة.

"لم نشهد وضعا مماثلا منذ 107 سنوات في وينيبيغ" قال المستشار البلدي ماثيو آلار.

وأوضح أنّ الثلوج المتراكمة خلال شهر في المدينة عادلت متوسّط كميّات الثلوج المتراكمة في سنة تقريبا.

وتلقّت وينيبيغ 90 سنتيمترا من الثلوج حتّى الآن، ويبلغ المعدّل السنوي فيها 114 سنتيمترا.

ويشير آلار إلى أنّ الشكاوى تتعلّق بالإجمال بتنظيف الأرصفة من الثلج.

أحد المارّة يسير وسط الثلوج الكثيفة في وينيبيغ © Radio-Canada/Darren Bernhardt

وتشمل عمليّات رفع الثلوج 2588 كيلومترا من الأرصفة، وتقوم بها كاسحات ثلوج صغيرة خاصّة بالأرصفة.

لكنّ تراكم الثلوج بكثرة يضطرّ المدينة إلى استخدام نوع آخر من الآليّات التي لا تمتلك عددا كبيرا منها كما يقول المستشار ماثيو آلار.

ومن المتوقّع أن ترفع لجنة التوجيه الدائمة حول تجديد البنى التحتيّة والأشغال العامّة تقريرا إلى المجلس البلدي حول سياسة رفع الثلوج من الأرصفة ودروب النقل النشيط.

رقمان من مجالين مختلفين

93 ألف، هو عدد الحجوزات لقضاء عطلة فصل الصيف المقبل في مخيمات منتجع بانف السياحي في ألبرتا، وسط الغرب الكندي أي بزيادة نسبة خمسة وخمسين بالمئة عن الفترة نفسها من العام الفائت. ومرد هذا الارتفاع في الحجوزات، إضافة طبعا إلى سحر المنتجع وجماله، هو أن حجوزات هذه السنة ستكون مجانية تماما بمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيس الفيديرالية الكندية، وكما يقول المثل اللبناني: كل شي بلاش، كتّر منّو.

وكنا في فريق القسم العربي، قمنا بزيارة إلى المنتجع منذ بضع سنوات، في إطار الزيارات التي كنا نقوم بها، في أيم العز وقبل الاقتطاعات طبعا، إلى المدن الكندية وبث برنامجنا منها. وشاهنا بأم العين جمال المنتجع وروعته.

Lac Louise © CBC

وكنا في فريق القسم العربي، قمنا بزيارة إلى المنتجع منذ بضع سنوات، في إطار الزيارات التي كنا نقوم بها إلى المدن الكندية وبث برنامجنا منها. وشاهنا بأم العين جمال المنتجع وروعته.

رقم آخر: 37 كيلوغرام من الأفيون تمت مصادرتها في مطار بيرسون الدولي في تورونتو مخبأة في علب ومستوعبات القهوة، مصدرها ألمانيا. ومصادرتها تعود إلى خطأ أو غباء ربما ارتكبه مهربوها إذ سجلوا على الطرد أن وزنه نصف كيلوغرام، ما أثار شكوك شرطة الحدود الكندية عند حمل الطرد والشعور بأن ثقله يتعدى بكثير الوزن المسجل رسميا عليه.

عمدة مدينة مونكتون داون أرنولد هي إحدى مؤسِّسات تجمع "نساء من أجل 50%" © Radio-Canada

50%

أبصر النور يوم الأربعاء تجمع يدعو للمناصفة بين الرجال والنساء في حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا.

ويريد تجمع "نساء من أجل 50%" بلوغَ هدفه في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تجري في نيو برونزويك في أيلول (سبتمبر) 2018.

ومن بين اللواتي ساهمن في إطلاق التجمع رئيسةُ بلدية مونكتون داون أرنولد وسيدتا الأعمال روكسان فيرويذر وألديا لاندري والمحامية مونيكا بارلي.

وأصدرت فيرويذر، وهي رئيسة مشاركة للتجمع، بياناً أعربت فيه عن أسفها لكون مقاطعتها "نيو برونزويك في المؤخرة، خلف كافة مقاطعات كندا الأخرى، فيما يتعلق بتمثيل النساء" في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن النساء لا يشكلن سوى 16% من إجمالي أعضاء الجمعية التشريعية للمقاطعة، وأن التمثيل النسائي في الجمعية سجل تراجعاً في السنوات العشر الأخيرة.

ومن أجل تشجيع المزيد من نساء المقاطعة على دخول الحياة السياسية، يعقد تجمع "نساء من أجل 50%" مؤتمراً في الثالث عشر من الشهر المقبل تتحدث فيه النائبة والوزيرة الليبرالية الفدرالية السابقة شيلا كوبس التي كانت أيضاً نائبة رئيس الحكومة الكندية الأسبق جان كريتيان بين عاميْ 1993 و1997.