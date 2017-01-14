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أشهر الألعاب الإلكترونية سنة 2016 حسب يوتوب

من إعداد زبير الجازي | barid@rcinet.ca
السبت 14 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أوضحت دراسة قام بها موقع يوتيوب

Youtube

حول الألعاب الإلكترونية الأكثر شعبية على موقع الفيديوهات أن ألعاب الاستراتيجية والحروب تحتل مرتبة الصدارة. في ما يلي قائمة 7 الألعاب الأولى

  1. لعبة Battelfield 1 التي شاهدها أكثر من 50 مليون مبحر
  1. لعبة  Call of Duty: Infinite Warfare الذي شاهدها  قرابة الـ 36 مليون شخص.
  1. لعبة Clash of Clans: Hog Rider التي شاهدها قرابة 32 مليون شخص على يوتيوب

Gears of War.4 حيث شاهده أكثر من 17 مليون مشاهد.

5.لعبة Clash of Kings مع قرابة 17 مليون متابع

6.لعبة OVERWATCH مع 14 مليون متابع
7. لعبة POKEMON SUN & MOON مع قرابة 11 مليون مشاهد

استمعوا

زبير الجازي

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فئة انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

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