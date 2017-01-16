حايسون كيني هدف لانتقادات قاسية من منافسيه في ألبرتا

تعرض المرشح في السباق على زعامة حزب المحافظين في مقاطعة ألبرتا الوزير السابق جاسيون كيني لانتقادات قاسية من قبل منافسيه الثلاثة خلال مشاركتهم في المناقشة العامة الثالثة في إدمنتون.

وخلال افتتاح المناقشة دعت رئيسة الحزب كاترين أونيل للتكاتف مع المرشح الذي سيفوز في ختام السباق في الثامن عشر من شهر مارس آذار المقبل مهما قرر أن يفعل.

يشار إلى أن المرشح جايسون كيني يتميز عن بقية منافسيه برغبته بتفكيك الحزب التقدمي المحافظ بهدف تجميع تصويت اليمين في إطار حزب جديد مع الناخبين الحاليين لحزب وايلدروز المعارض.

في المقابل، يوجد المنافسون الثلاثة لجايسون كيني وهم ستيفن خان وريتشارد ستارك وبايرون نلسون الذين يرغبون بالحفاظ على الحزب التقدمي المحافظ بتوجيهه أكثر نحو الوسط لكسب تأييد الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي الجديد في المقاطعة خلال الانتخابات السابقة.

وكانت أكثر الانتقادات قسوة بحث كيني موجهة من قبل ستيفن خان وخاصة حول منجزاته في أوتاوا حين وجوده في الوزارة وحول القيم التي يدافع عنها التي حسب رأيه تميل كثيرا نحو اليمين.

(هيئة الإذاعة الكندية)