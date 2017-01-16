تعديل وزاري في كيبك يتيح لبيار مورو العودة للخزينة

يجري رئيس حكومة كيبك فيليب كويار تعديلا وزاريا طفيفا ما يسمح للوزير بيار مورو الذي كان في إجازة مرضية استمرت نحوا من عام أن يعود لاحتلال منصب وزاري ويكون بالتالي وزيرا للخزينة في حكومة الحزب الليبرالي في المقاطعة وقبل الانتخابات العامة التي ستجري في المقاطعة عام 2018 .

وكان بيار مورو قد أشار في كلمة ألقاها في الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول المنصرم على ضرورة التمسك بمالية عامة جيدة في كيبك بالإضافة لوجوب تطبيق إدارة سليمة من قبل الحزب الليبرالي في المقاطعة.

وأكّد مورو في كلمته أن الحكومة تملك حاليا الوسائل الكفيلة والضرورية للاستثمار بعد أن كانت قد اعتمدت سياسة متشددة في التقشف.

يشار إلى أن مجلس الخزينة يرتبط حاليا بوزير المالية كارلوس ليتاو.

يذكر أن الوزير بيار مورو كان متوقفا عن العمل منذ أواخر شهر يناير كانون الثاني العام الماضي وكان في حالة صحية سيئة يوم أداء القسم وذلك خلال تعديل وزاري هام في المقاطعة وكانت قد أنيطت به مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي في وقت سابق.

(هيئة الإذاعة الكندية)