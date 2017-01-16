بلايا دلكارمن: خمسة قتلى بينهم كنديان

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص بينهم كنديان وجرح خمسة عشر آخرون على يد رجل أطلق النار في حانة "بلو باروت" في منتجع بلايا دلكارمن السياحي في شرق المكسيك وذلك في الثانية والنصف من فجر اليوم.

وأكد قائد شرطة الولاية وقوع خمسة قتلى خلال مشادة وقعت داخل الحانة وأن عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية رواد الحانة تعرضوا بدورهم لإطلاق النار. وقد تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص ولم يعرف ما إذا كان مطلق النار في عدادهم.

وأفاد أحد الموجودين في الحانة، الأميركي اللبناني الأصل راشد قاسم الذي جاء من الولايات المتحدة مع بعض أصدقائه لحضور المهرجان الموسيقي، أنع سمع ضجة اعتقد في البداية أنها ناجمة عن إطلاق ألعاب نارية قبل أن يكتشف أن رجلا دخل من بوابة الطوارئ وبدأ بإطلاق النار.

وأشارت عدة صحف محلية إلى أن مطلق النار هو بائع مخدرات تم طرده من الحانة ليلة أمس. وكان عدد من رواد الحانة اشتكوا من كثرة عدد بائعي المخدرات داخلها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية