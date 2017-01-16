التحقيق باستعمال رئيس الحكومة مروحية خاصة بالأغا خان

بدأت اللجنة الفيديرالية للمناقبية تحقيقا بشأن استعمال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مروحية خاصة خلال عطلة الأعياد للتوجه إلى جزيرة خاصة تابعة، كما المروحية، للآغا خان.

وأكدت مفوضة اللجنة ماري داوسن، أنه من المحتمل أن يكون رئيس الحكومة أخلّ ببعض بنود المناقبية.

وكان رئيس الحكومة وبعض المقربين منه وبينهم نائب ليبيرالي ورئيسة الحزب، انتقلوا بطائرة تابعة للحكومة إلى ناسو في الباهامس ومن ثم استقلوا مروحية خاصة بالآغا خان، زعيم طائفة الإسماعيليين في العالم، لقضاء العطلة على جزيرته الخاصة في الباهامس.

يذكر أن قانون تضارب المصالح والمناقبية يمنع رئيس الحكومة من التنقل في طائرات غير تجارية مستأجرة أو خاصة إلا في ظروف استثنائية مرتبطة بعمل رئيس الحكومة وبعد موافقة لجنة المناقبية.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتم التحقق فيها بتصرف قام به رئيس الحكومة خلال ولايته.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية