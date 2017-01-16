أكثر من 400 مليون دولار للسكن المتاح في مقاطعة كيبيك

أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك عن استثمار 407,5 ملايين دولار في السكن المتاح والاجتماعي في المقاطعة في السنتيْن المقبلتيْن.

وجاء الإعلان اليوم في مدينة لافال إلى الشمال مباشرة من مونتريال على لسان كل من وزير الأسرة والأطفال والتنمية الاجتماعية في الحكومة الفدرالية جان إيف دوكلو، وهو الوزير المسؤول عن المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، ووزير الشؤون البلدية في الحكومة الكيبيكية مارتان كواتو.

وتقدّم حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا 286,3 مليون دولار من أصل المبلغ المذكور فيما تتكفل حكومة فيليب كويار الليبرالية في كيبيك بالجزء المتبقي، أي 121,2 مليون دولار.

وكانت الميزانية التي قدّمها وزير المالية الفدرالي بيل مورنو الربيع الفائت قد تضمنت وعداً بمضاعفة الأموال المخصصة للمساكن المتاحة والاجتماعية مرتيْن.

(وكالة الصحافة الكندية)