وزيرة الصحة الكندية جين فيلبوت

وزيرة الصحة الكندية جين فيلبوت
Photo Credit: PC / Sean Kilpatrick

الحكومة الكندية تتوصل لاتفاقات حول الصحة مع مقاطعات إضافية

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 17 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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في أعقاب التوصل لاتفاقات حول الصحة مع مقاطعات نيوبرنزويك ونيوفاوندلاند ونوفاسكوشا، أعلنت الحكومة الكندية عن عقد اتفاقات جديدة حول تحويلات الصحة مع أقاليم الشمال الغربية ونونافوت ويوكن.

وأعلنت الحكومة الكندية في الوقت نفسه عن تخصيص 36 مليون دولار على مدى عشر سنوات وهو مبلغ جديد للأقاليم الثلاثة تلبية لاحتياجاتها بالعناية الصحية المنزلية والصحة العقلية.

يشار إلى أن المبالغ الجديدة تضاف لالتزامات معمول بها حاليا في مجال التحويلات الصحية.

واعتبرت الحكومة الكندية من جانبها أن هذه الاستثمارات غايتها تحسين الوصول للخدمات الصحية العقلية بالنسبة للأطفال والشباب.

وتأمل الحكومة الكندية أن يؤدي هذا الإجراء لتخفيض عدد المرضى الموجودين في المستشفيات الذين قد يتمكنون من الحصول على عناية أفضل في أماكن سكنهم أو في مراكز اجتماعية.

(هيئة الإذاعة الكندية)

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فئة سياسة، صحة، مجتمع

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