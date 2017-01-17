كندا واحتمال مغادرة الولايات المتحدة لحلف شمال الأطلسي

أعرب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس العموم الكندي بوب نولت أن على كندا أن تبذل مزيدا من الجهد في حال رغبت الولايات المتحدة مغادرة حلف شمال الأطلسي حسب تصريحات أدلى بها مؤخرا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وحذر النائب عن الحزب الليبرالي الذي يرأس اللجنة أن على كندا وشركائها في حلف شمال الأطلسي أن يدركوا أبعاد السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد تسلم إدارة دونالد ترامب للسلطة هناك.

وأكّد النائب نولت أن التزامات كندا تجاه حلف شمال الأطلسي ودوله الأعضاء الثماني والعشرين لم تتغير وأنها أي كندا لن تسمح بإضعاف الحلف في حال خففت الولايات المتحدة أهم مشارك مالي وعسكري في الحلف من مساهمتها.

هذا ومن المتوقع أن يرأس نولت لجنة من الأحزاب الكندية لزيارة بولونيا ولاتفيا العضوتين في حلف شمال الأطلسي وجارتي روسيا التي ضمت إليها قسما من جزيرة القرم منذ ثلاث سنوات.

كما سيزور الوفد أوكرانيا وكازاخستان في إطار حملة تحقيق تستمر أسبوعين.

(هيئة الإذاعة الكندية)