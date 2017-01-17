شكوى ضد أستاذ جامعي لاتهامه إسرائيل في تفجيرات الحادي عشر من أيلول

رفعت جامعة ليثبريدج الكندية شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان في ألبرتا ضد الأستاذ الجامعي أنطوني هول لاعتباره أن إسرائيل كانت وراء تفجيرات الحادي عشر من أيلول – سبتمبر الإرهابية.

وقد تم توقيفه مؤقتا عن العمل بدون مرتب بعد تعليقات نشرها عبر الإنترنيت وأشرطة فيديو اعتبر فيها أن ثمة علاقة للصهيونية في اعتداءات نيويورك ومطالبته أن تتم مناقشة أحداث الهولوكوست بصورة علنية.

وأكدت إدارة الجامعة أنها تدارست ما إذا كان تقديم الشكوى مبررا ورأت " أن نتائج التقييم الذي أجرته لأقوال هول يمكن اعتبارها مقيتة ومحقرة وعنصرية"، فعمدت إلى تقديم الشكوى.

وبانتظار البت في الشكوى، منع البروفسور هول من ممارسة التعليم أو القيام بأية دراسات باسم الجامعة واستعمال انتمائه إليها وحتى دخول حرمها.

يذكر أن البروفسور أنطوني هول علّم خلال ست وعشرين سنة مادة الدراسات الأميركية والعولمة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية