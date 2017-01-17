حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر (أرشيف).

حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر (أرشيف).
Photo Credit: CP / Darryl Dyck

كندا: توقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع قيمة الصادرات

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 17 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توقع تقرير نشره اليوم معهد "كونفرنس بورد الكندي" (The Conference Board of Canada) للأبحاث الاقتصادية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في كندا وارتفاع قيمة الصادرات.

وجاء في التقرير أن معدل نمو الاقتصاد الكندي سيرتفع إلى 1,9% العام الحالي بعد بلوغه 1,3% العام الفائت، وأن قيمة الصادرات الكندية سترتفع هذا العام بنسبة 1,8% عما بلغته العام الفائت وأنها ستواصل الارتفاع العام المقبل بفضل قوة الاقتصاد الأميركي وضعف الدولار الكندي.

لكن نمو الصادرات سيعرف بعض التباطؤ بسبب غياب النفقات الاستثمارية الكافية في قطاع تصنيعي تعمل معظم مكوناته بأقصى طاقاتها، وهذا ما يكبح زيادة الإنتاج وزيادة التصدير، يضيف التقرير.

ويقول التقرير إنه لا يزال من المبكر جداً تقدير وقع الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب على قطاع التجارة الخارجية الكندي، لكنه يرى أنه من المحتمل جداً أن يواجه المصدّرون الكنديون إجراءات حمائية أميركية أكثر تشدداً في ظل إدارة ترامب.

(وكالة الصحافة الكندية)

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فئة إقتصاد

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