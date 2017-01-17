حل مشكلة معلوماتية تسببت بتأخير مواعيد العديد من رحلات الخطوط الجوية الكندية

أعلنت اليوم شركة الخطوط الجوية الكندية (Air Canada) أنها حلت مشكلة معلوماتية تسببت بتأخير مواعيد العديد من رحلاتها إضافة إلى إلغاء عدة رحلات انطلاقاً من مطار بيرسون الدولي في تورونتو ومطار بيار إليوت ترودو الدولي في مونتريال.

وكانت الشركة قد أرسلت بلاغات إلى المسافرين نبهتهم فيها إلى احتمال عدم تمكنهم من حجز مقاعد في رحلاتها بواسطة الإنترنت.

ولم تضع الشركة تفاصيل بشأن العطل المعلوماتي بصورة فورية على موقعها الإلكتروني بل ذكرت أن مواعيد عدد من الرحلات تأثرت بالظروف المناخية الصعبة، من ضمنها هطول أمطار جليدية.

(وكالة الصحافة الكندية)