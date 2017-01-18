الشرطة الكندية تحقق حول تسريب معلومات سرية من قبل نائب قائد الجيش

تجري الشرطة الكندية تحقيقا حول ادعاءات تفيد بأن نائب قائد الجيش الكندي مارك نورمن قد يكون سرب معلومات تقنية سرية تتعلق ببرنامج وطني لبناء سفن حربية.

وتتعلق المعلومات السرية بالمتطلبات والمواصفات التي اعتمدتها البحرية الكندية في مجال بناء سفن حربية.

وتتكاثر رغبات المشاركين في المناقصات بالحصول على هذه العقود المتعلقة باستبدال سفن حربية تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات.

يشار إلى نائب الأدميرال قائد سلاح البحرية الكندية مارك نورمن شارك على مدى سنوات عديدة بصياغة المواصفات التي تنص على متطلبات الجيش الكندي وخاصة في ما يتعلق بالسفن الحربية الجديدة.

وكشفت مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها بأن الادعاءات حول تسريب معلومات تعود للفترة التي سبقت تعيين مارك نورمن في منصب نائب قائد الجيش الكندي الصيف الماضي وهي تعود بالفعل للفترة التي كان يشغل فيها منصب قائد سلاح البحرية.

هذا وأعلن قائد الجيش الكندي جون فانس أن الأدميرال مارك نورمن أعفي مؤقتا من منصبه دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

(هيئة الإذاعة الكندية)