وزير الصحة الكيبكي يندد بتصرفات حكومة ترودو في مجال الصحة

ندد وزير الصحة الكيبكي غايتان باريت بتصرفات الحكومة الكندية في ملف التحويلات في قطاع الصحة مؤكدا في الوقت نفسه بأن حكومة كيبك تعرضت لتهديدات لم يكشف محتواها لتوقيع اتفاق مع الحكومة الفدرالية.

وصرح باريت بأنه يفهم حاليا كيف توصلت الحكومة الكندية للتوقيع على اتفاقات ثنائية مع حكومات المقاطعات الأخرى مشيرا إلى أنه لا يعرف طبيعة التهديدات التي تعرضت لها تلك المقاطعات غير أنه من الواضح حسب باريت أن هناك اتفاقات تم التوصل إليها نتيجة ضغوط.

ولم يوضح باريت في الوقت نفسه نوعية التهديدات التي نقلت إليه عبر طرف ثالث.

وأضاف باريت أن مقاطعة سسكتشوان تلقت تهديدات بتخفيض مبالغ التحويلات الفدرالية في حال رفضت عرض الحكومة الكندية.

واعتبر باريت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة سسكتشوان لا يحترم القانون الفدرالي لأنه يسمح بالإبقاء على النفقات الأضافية وندد باريت بهذا الوضع المخزي حسب تعبيره.

(هيئة الإذاعة الكندية)