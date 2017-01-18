ترودو يعيّن سكرتيراً برلمانياً جديداً لوزيرة الخارجية الجديدة

عيّن اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عضو مجلس العموم أندرو ليسلي سكرتيراً برلمانياً لوزيرة الخارجية الجديدة كريستيا فريلاند.

وستُعهد إلى ليسلي مهمة عقد الروابط وتوثيقها مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب التي تتسلم مهامها رسمياً يوم الجمعة.

وليسلي لفتنانت جنرال متقاعد وانتخُب عضواً في مجلس العموم للمرة الأولى عن إحدى دوائر العاصمة الفدرالية أوتاوا في الانتخابات العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 تحت راية الحزب الليبرالي الكندي الذي يقوده ترودو.

وقال ترودو في بيان إن ليسلي "يملك العلاقات والخبرة اللازمة للمساعدة في إقامة حوار بنّاء مع الإدارة الأميركية الجديدة".

وأرسى ليسلي علاقات وطيدة مع عدة جنرالات أميركيين عندما كان في القوات المسلحة الكندية التي خدم في صفوفها طيلة 35 عاماً.

ولغاية تعيينه في منصبه الجديد اليوم كان ويسلي كبير مسؤولي الانضباط (Chief Government Whip) في حكومة ترودو. وستعلن الحكومة اسم خلفه في منصب كبير مسؤولي الانضباط "في الأيام المقبلة" كما جاء في بيان ترودو.

(وكالة الصحافة الكندية / موقع رئيس الحكومة الكندية)