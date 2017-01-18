أوباما: وحده التاريخ سيحكم على أدائه

ثماني سنوات، تنتهي ظهر الجمعة المقبل، قضاها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما في البيت الأبيض ، تقييمها قد يكون مبكرا بدون شك، وبالتالي مجحفا بحق رئيس فضّل الدبلوماسية على الحرب في السياسة الخارجية، فنجح حينا، وأخفق حينا آخر. وما يراه البعض نجاحا، يعتبره البعض إخفاقا، والعكس صحيح.

ما أهم محطات السياسة الخارجية التي طبعت عهد أوباما؟

لقد تسلم باراك أوباما السلطة مع إرث حربين لم تكن له أية مسؤولية في اندلاعهما: الحرب في أفغانستان، والحرب في العراق، ويخرج من السلطة ليورثهما بدوره إلى خليفته. فبالرغم من وعود قطعها، لم ينجح في إنهاء الحربين. فقد تعهد بالانسحاب من العراق وتقليص التواجد الأميركي في أفغانستان ، ونفذ تعهده عام 2011 لكنه قوبل بسيل من الانتقادات لأن الانسحاب لم يكن منظما أو مدروسا وتسبب بفراغ استغله الجهاديون فاحتلوا عدة مناطق في العراق ومن ثم في سوريا وأعلنوا ما سموه بالدولة الإسلامية.

ولعل أبرز تحرك دبلوماسي قام به في بداية عهده لتصحيح العلاقات بين الولايات المتحدة والمسلمين كان خطاب القاهرة الشهير:

"جئت هنا، إلى القاهرة بحثا عن بداية جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين عبر العالم"

لكن سرعان ما طرأ تغير جوهري في العالم العربي باندلاع ما سمي بالربيع العربي، الذي أعاد خلط الأوراق وتغيير موازين القوى، وأدى، في ما أدى، إلى اندلاع الحرب السورية. وهنا وقع ما اعتبره الكثيرون، خطأ تاريخيا ارتكبه أوباما بتعهد لم ينفذه:

"إن استعمال السلاح النووي يشكل بالنسبة لنا خطا أحمر وأي تحرك في هذا الاتجاه ستكون له نتائج خطيرة"، قال باراك أوباما يومها مهددا بقصف سوريا التي تجاهلت التحذير، فتراجع أوباما عن التهديد ما أضر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة كما يقول أحد المؤرخين الرئاسيين ويضيف:

"إن أثر عدم احترام هذا التعهد لمعاقبة الحكومة السورية لتخطيها الخط الأحمر في ما يخص استعمال الأسلحة البيولوجية أفقدنا احترام العالم".

لكن عملية عسكرية جريئة أعادت للولايات المتحدة شيئا من الاحترام والهيبة

"لقد قامت الولايات المتحدة بعملية أدت إلى مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن" في الثاني من أيار – مايو عام 2011

ولعل أحد أبرز إنجازات أوباما على صعيد العلاقات الدولية، كان توصله إلى عقد اتفاق نووي مع إيران كما يقول الرجل الثاني في الخارجية الأميركية أنطوني بلينكي ويضيف:

"بسبب هذا الاتفاق بات أمن الولايات المتحدة وكندا وشركائنا في الشرق الأوسط أقوى وأمتن لعدة سنوات.

أما الإنجاز الآخر فكان بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا وقيامه بزيارتها كأول رئيس أميركي يزور كوبا في حوالي قرن:

جئت إلى هنا لأدفن آخر مخلفات الحرب الباردة في القارة الأميركية".

لكن بوادر حرب باردة من نوع آخر، قد تكون هذه المرة مع العملاق الصيني، تلوح في الأفق جراء موقف الرئيس الأميركي الجديد المتشدد من الصين.

تنتهي حقبة وتبدأ حقبة أخرى مختلفة تماما، يكتنفها الغموض والمجهول وتحف بها شتى أنواع الخطر، والأمل، كل الأمل، ألا تصدق توقعات المتشائمين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا