الرئيس الصيني شي جينبينغ ملقياً خطابه أمس في مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ ملقياً خطابه أمس في مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.
Photo Credit: Ciaran McCrickard\World economic forum

من الصحافة الكندية: إذا تراجعت الولايات المتحدة تتقدم الصين

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 18 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

وجد الرئيس الصيني شي جينبينغ طريقة ليظهر نفسه على أنه الزعيم الجديد للعالم. وهذا ما يحدث عندما تنكفئ الولايات المتحدة الأميركية، تقول صحيفة "ذي غلوب أند" ميل في مقال افتتاحي بعنوان "إذا تراجعت الولايات المتحدة تتقدم الصين".

فالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمضى الأيام القليلة الماضية يطلق النار على الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والعولمة والتجارة الحرة والمصداقية الأميركية. وهذا ما فتح أمام الرئيس الصيني ثغرة استغلها بالذهاب هذا الأسبوع إلى المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس في سويسرا للمطالبة بعباءة قيادة العالم، تقول الصحيفة الكندية الواسعة الانتشار والرصينة.

تصريحات ترامب تحدث فراغاً في السلطة يسعى الرئيس الصيني إلى مَلئه. ويجب ألّا يفاجئ هذا الأمر فريق الخبراء المحيط بالرئيس الأميركي المنتخب، ترى الصحيفة.

وفي الخطاب الذي ألقاه أمس في دافوس حاول شي جينبينغ الظهور كبطل الليبرالية الدولية والعولمة. هناك شيء من المبالغة في ذلك، لكنه لم يعد غير قابل للتصديق بشكل كامل، تضيف الصحيفة.

بالطبع لم يعطِ الرئيس الصيني تعهدات محددة لدعم الليبرالية الاقتصادية باستثناء قوله إن بلاده ستقاوم أي إغراء بتخفيض سعر صرف عملتها، اليوان، لتعزيز تنافسية منتجاتها، وإنها "ستبقي بابها مفتوحاً على مصراعيْه". لكنه قال كلاماً منوِّراً من نوع "أولئك الذين يدفعون باتجاه الحمائية يحبسون أنفسهم في غرفة مظلمة. هم نجوا من المطر والغيوم في الخارج لكنهم في الوقت نفسه حرموا أنفسهم من النور والهواء".

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب © Mark Wallheiser / Getty Images

وبعد أن كان ترامب قد صرح بأنه ليس "شديد الاقتناع بتغيرات مناخية من صنع الإنسان"، شدد شي جينبينغ في خطابه أمس في دافوس على الأهمية الحيوية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بعد عدة عقود من نمو الصناعة المتسببة بالتلوث الدخاني. فالمدن الصينية الرئيسية لا تزال تعاني من شدة الضبخان، وهو خليط من الضباب والدخان، الذي يفوق بكثير ما يسود أجواء مثيلاتها في الولايات المتحدة. وهنا أيضاً يكون الرئيس الصيني قد أقر، على الأقل خطابياً، بوجود المشكلة، تقول "ذي غلوب أند ميل".

ليس الرئيس الصيني من ورثة آدم سميث، مؤسس علم الاقتصاد الحديث، ولا من ورثة دعاة التجارة الحرة في القرن التاسع عشر. ونظام حكمه ليس ليبرالياً ولا ديمقراطياً، ولا يرتاح مع حكم القانون، لا داخلياً ولا دولياً. لكن تصريحات ترامب تدفع دولاً، من بينها كندا، على التفكير بالبحث عما يتخطى واشنطن، ومن ضمن ذلك فتح أذنيْها وذراعيْها لشي جينبينغ، زعيم ثاني أكبر قوة في العالم، تضيف "ذي غلوب أند ميل".

اللحظة التي تسببت فيها الولايات المتحدة بأزمة لنفسها قد تكون فرصة نهوض للصين، تختم "ذي غلوب أند ميل".

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ،
فئة إقتصاد، دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصادالفائدة ثابتة على 0,5% والدولار الكندي يفقد 1,16 سنت بعد إعلان بولوتز إمكانية تخفيضهاإقتصاد، دولي، سياسةمن الصحافة الكندية: إذا تراجعت الولايات المتحدة تتقدم الصينصحة، مجتمعاقتراح رفع السن القانونية للتدخين إلى 21 عامادولي، سياسة، مجتمعالسباق على زعامة حزب المحافظين المعارض : كيفن أوليري مرشح بعد المناظرة بالفرنسيةدولي، سياسةأوباما: وحده التاريخ سيحكم على أدائهسياسةترودو يعيّن سكرتيراً برلمانياً جديداً لوزيرة الخارجية الجديدةمجتمعتجهيز سيارات الأجرة بكاميرا للمراقبةسياسة، صحة، مجتمعوزير الصحة الكيبكي يندد بتصرفات حكومة ترودو في مجال الصحةسياسةالشرطة الكندية تحقق حول تسريب معلومات سرية من قبل نائب قائد الجيشدولي، سياسةفيما ينكفئ "داعش" في الموصل تنتظر بغداد تعيين سفير كندي مقيم بعد طول غياب

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
La Terre établit un troisième record de chaleur de suite en 2016Obama cède le pas à Donald Trump, non sans mises en gardeLe leader acadien Jean-Guy Rioux est mortEnquête sur les femmes autochtones disparues : l'avocate principale est nomméeFlint : mille jours sans eau potableLe commissaire à l'éthique enquête sur deux députés de la CAQTrudeau rattrapé par des questions linguistiques à SherbrookeLa SAQ supprime 190 postes de professionnels, techniciens et cadresPride Toronto accepte les demandes de Black Lives Matter Une hausse de 73 % des membres à la FADOQ en 4 ans
O'Leary makes it official: He's running to be federal Conservative leaderISIS driven out of eastern Mosul, area now under government controlNursing home allows Alzheimer's patient to leave with man once accused of defrauding herEdward Snowden's Russian permit extended 'a couple of years'Spray-painted threat in Mexican city says music festival that saw fatal shooting 'didn't get in line'Bank of Canada expected to hold steady in last rate announcement before Trump presidency'We are relaxed because we are winning again': Russia welcomes an unconventional TrumpTrump as job creator — reality or just reality TV with lots of spin?Alt-right leader Richard Spencer says Trump is 'first step' toward identity politicsHow Tehran sees Trump: Get-rich guru gets another look as antagonistic U.S. president-elect