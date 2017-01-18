علب سجائر

علب سجائر
Photo Credit: David Hammond/Université de Waterloo

اقتراح رفع السن القانونية للتدخين إلى 21 عاما

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 18 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي رفع سن السماح بالتدخين من تسعة عشر عاما إلى واحد وعشرين عاما. وأكد وزير الصحة تيري ليك أنه سيتم التشاور لتحديد القرار النهائي وقد استهل هذه الاستشارات اليوم على حسابه تويتر مشيرا إلى أن مئة وعشرين حكومة أو مجلسا أو منطقة بينها هاواي وكاليفورنيا تعتمد هذه السن القانونية، واضاف أنه لن يتم إعلان أي تشريع بهذا الخصوص قبل انتخابات الربيع المقبل.

وفي سياق متصل، أعرب اتحاد تنظيمات تهتم بالصحة العامة عن أمله بأن ترفع حكومة ألبرتا نسبة الضرائب على منتوجات التبغ والتنباك في موازنتها المقبلة وأن تخصص بعض مردود تلك الضرائب لبرامج التوقف عن التدخين موجهة خاصة للشباب.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة صحة، مجتمع

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