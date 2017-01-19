فرنسواز دافيد تغادر المعترك السياسي

قررت النائبة عن دائرة غوان الانتخابية في مقاطعة كيبك والناطقة البرلمانية باسم حزب التضامن الكيبكي في الجمعية الوطنية برلمان كيبك فرنسواز دافيد مغادرة المعترك السياسي مع الإشارة إلى أن فرنسواز دافيد انتخبت للمرة الأولى في الجمعية الوطنية برلمان كيبك في شهر سبتمبر أيلول 2012

وستعلن دافيد عن قرارها في دائرتها الانتخابية غوان برفقة النائب الآخرعن حزب التضامن الكيبكي في الجمعية الوطنية أمير خضير والنائبة عن الحزب أيضا مانون ماسيه بالإضافة لرئيس الحزب والناطق باسمه أندريس فونتيشيلا.

وأفيد أن فرنسواز دافيد لن تكمل مهمتها كنائبة بل ستتخلى عن مهامها فورا.

وكانت فرنسواز دافيد قد أعلنت في وقت سابق أنها قيد التفكير بمستقبلها السياسي وأنها ستعلن في أقرب وقت ممكن من العام الحالي عن قرارها الذي ستتخذه.

يشار إلى أن فرنسواز دافيد تقلبت في مهام عديدة وشغلت سابقا منصب رئيسة اتحاد نساء كيبك وأسست في عام 2004 تجمع "خيار مواطني" ما لبث أن اندمج في اتحاد القوى التقدمية ما أسفر عن ولادة حزب التضامن الكيبكي عام 2006

(هيئة الإذاعة الكندية)