مطالبة حكومة نيوبرنزويك بمعلومات عن نتائج دعهما لشركات في المقاطعة

طرحت المعارضة الرسمية في برلمان مقاطعة نيوبرنزويك مجموعة من الأسئلة على رئيس الوكالة الوطنية Opportunités التي تعنى بدعم الشركات لمعرفة في ما إذا كانت هذه الشركات المدعومة ماليا من قبل حكومة المقاطعة قد أوجدت فرص عمل جديدة في المقاطعة غير أن الأجوبة حسب المعارضة كانت غير مقنعة.

وكان رئيس الوكالة الحكومية المذكورة ستيفن لوند قد مثل أمام لجنة الشركات لمساءلته عن نتائج الدعم المقدم من قبل الحكومة لبعض الشركات في سبيل إيجاد فرص عمل جديدة وهل أنها أوجدت فرص عمل أكثر أو أقل أو ما يقرب من فرص العمل التي تعهدت بها.

وكان رد المسؤول عن الوكالة الحكومية بأن الوكالة لن تكشف عن هذه المعلومات لأن بعض هذه المؤسسات تابع للقطاع العام والبعض الآخر للقطاع الخاص وهي لا ترغب أي هذه المؤسسات بنشر هذه المعلومات.

هذه الأجوبة لم تجد استحسانا من قبل أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب المحافظين التقدمي وومثله النائب كيرك ماكدونالد.

(هيئة الأذاعة الكندية)