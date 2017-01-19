ارتفاع كبير في عدد الوفيات الناجمة عن الإفراط في المخدرات

أعلن وزير الصحة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي تيري ليك أن الإفراط في استهلاك المخدرات غير المشروعة في المقاطعة تسبب بوفاة تسعمئة وأربعة عشر شخصا خلال العام الفائت أي بارتفاع تسعة وسبعين بالمئة عن العام 2015 حيث بلغ عدد الوفيات خمسمئة وعشرة أشخاص.

وهذه الوفيات ناجمة عن استهلاك عدة أنواع من المخدرات الصلبة في طليعتها الفينتانيل.

" فبالرغم من أن عدد الوفيات بالفانتانيل غير محددة حتى الآن، فليس من شك بأن استهلاكه يشكل السبب الرئيسي في عدد الوفيات".

تجدر الإشارة إلى أن الفنتانيل أقوى من المورفين بمئة مرة وأن استهلاك حبة واحدة منه بحجم حبة رمل قد يؤدي إلى الموت.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية