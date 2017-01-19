حبوب البازلاء

حبوب البازلاء
Photo Credit: Radio-Canada

أكبر مصنع في العالم لاستخراج البروتيين من البازلاء في كندا

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 19 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت مؤسسة روكيت الفرنسية العملاقة عن استثمار مبلغ أربعمئة مليون دولار لبناء أكبر مصنع لتعليب البازلاء في العالم واستخراج مادة البروتيين منها  وذلك في مدينة بورتاج لا بريري جنوب غرب مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا الغربي. وسيؤديالمشروع إلى توفير مئة وخمسين وظيفة عند بدء الانتاج إضافة إلى ثلاثمئة وخمسين وظيفة خلال بناء المصنع المقرر أن يبدأ في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت مؤسسة روكيت درست أربعين موقعا عبر العالم لبناء المصنع واختارت مقاطعة مانيتوبا الكندية.

واعتبر رئيس المؤسسة ومديرها العام جان مارك جيلسن أن "سهولة الحصول على مصادر الطاقة المتجددة بالغ الأهمية لنا" إضافة إلى أن المواد الأولية سهلة المنال لقربها من موقع الانتاج وأن اليد العاملة ذات الكفاءة العالية جدا متوفرة ما ساهم في اخيار مانيتوبا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة إقتصاد

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