كندا: ارتفاع المبيعات الصناعية إلى 51,8 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)

ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بنسبة 1,5% لتبلغ 51,8 مليار دولار، كما أفادت اليوم مؤسسة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا زيادة بنسبة 1%.

ويأتي هذا الارتفاع في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تراجع في الشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر)، بنسبة منقحة قدرها 0,6%. وكانت بيانات سابقة لوكالة الإحصاء قد ذكرت أن قدرها 0,8%.

وسجلت المبيعات الصناعية في تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعاً في 14 من القطاعات الصناعية الـ21 في كندا. وكان الارتفاع الأكبر من حصة قطاع التحويل الأولي للمعادن إذ بلغت نسبته 9,1%، لتبلغ بالتالي قيمة المبيعات في هذا القطاع 4 مليارات دولار.

وارتفعت قيمة المبيعات من منتجات النفط والفحم بنسبة 3,7% لتبلغ 4,5 مليارات دولار، وقيمةُ مبيعات المنتجات الكيميائية بنسبة 3,7% لتبلغ 4,4 مليارات دولار.

وسُجل ارتفاع في قيمة المبيعات الصناعية في تسع من مقاطعات كندا العشر، فيما سُجل تراجع في نيو برونزويك (نوفو برونزويك).

(وكالة الصحافة الكندية)