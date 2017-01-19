إعانة مالية لـ”المستودع الغذائي” في مونكتون لفتح مطبخ مجتمعي

تلقى "المستودع الغذائي" (Dépôt alimentaire) في مدينة مونكتون في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) إعانة مالية من وكالة التنمية الاقتصادية لمقاطعات الأطلسي قدرها 138220 دولاراً لفتح مطبخ مجتمعي.

و"المستودع الغذائي" جمعية خيرية لا تبغي الربح، وهو يوزع الأغذية على البنوك الغذائية في مختلف أنحاء نيو برونزويك.

وسيفتح "المستودع الغذائي" مطبخه في "مركز التغذية المجتمعية بيتر ماكاي" في مونكتون، ومن المقرر أن يعطي فيه دروساً في الطهو كي يصبح بإمكان المهتمين أن يحضروا لأنفسهم وجبات صحية بتكلفة منخفضة.

والمقاطعات الأطلسية هي أصغر أربع مقاطعات كندية من حيث عدد السكان، وتُسجل فيها معدلات بطالة عالية، غالباً ما تكون الأعلى في كندا. والمقاطعات الأربع هي، ابتداءً من كبراها بالترتيب السكاني، نوفا سكوشا، ونيو برونزويك (نوفو برونزويك)، ونيوفاوندلاند ولابرادور، وجزيرة الأمير إدوارد.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)