معالجة ظاهرة الادمان على المخدرات

دعوة لمنع استهلاك الماريجوانا قبل الخامسة والعشرين

دعت مؤسسة الصحة العامة في العاصمة أوتاوا المسؤولين إلى عدم السماح لمن دون الخامسة والعشرين من العمر من ابتياع الماريجوانا واستهلاكها.

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كندا: أطباء الأطفال يطالبون الحكومة بحماية الأطفال والأحداث من مخاطر الماريجوانا

طلبت الجمعية الكندية لأطباء الأطفال (Canadian Paediatric Society) من الحكومة الفدرالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال والأحداث إذا ما قررت السير قدماً في خطتها لتشريع استهلاك الماريجوانا لأهداف ترفيهية.

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تشريع الماريهوانا في كندا: تحذير من تأثيرها على السائقين

تسلمت وزيرة العدل الكندية جودي ويلسن رايبولد مذكرة صنفت سرية وجهها إليها موظفون فدراليون وهم من الحقوقيين تحذر بأن تشريع الماريهوانا قد يؤدي لزيادة ملموسة لحالات قيادة السيارات تحت تأثير المخدر.

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كندا: لا للماريهوانا قبل سنّ الحادية والعشرين

رفع اتّحاد الأطبّاء الكندي تقريرا إلى هيئة العمل الفدراليّة حول مشروع القانون المتعلّق بتشريع الماريهوانا في البلاد.

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ماكينات لتوزيع الحقن للمدمنين

تعتزم وكالة الصحة العامة في العاصمة أوتاوا وضع ماكينات توزيع أوتوماتيكية للحقن وغلايين التدخين بتصرف المدمنين على المخدرات وذلك خارج مراكز الصحة العامة

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