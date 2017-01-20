“أرسيلور ميتال” تستثمر 500 مليون دولار في كيبيك لقاء كهرباء بسعر تفضيلي

أعلن اليوم رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار أن عملاق الحديد والصلب العالمي "أرسيلور ميتال" (ArcelorMittal) سيستثمر نحواً من 500 مليون دولار في منشآته المنجمية في منطقة "كوت نور" (Côte-Nord، أي الساحل الشمالي) في شمال شرق المقاطعة.

وجاء الإعلان على لسان رئيس حكومة كيبيك الليبرالية من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.

ويتيح هذا الاستثمار لشركة "أرسيلور ميتال" إيجاد ما يصل إلى 50 وظيفة جديدة في منجم "فاير ليك" (Fire Lake) وتثبيت الوظائف الموجودة فيه حالياً، إضافة إلى مواصلة أنشطتها في منشآتها في جبل رايت (mont Wright).

وفي المقابل تزود مقاطعة كيبيك "أرسيلور ميتال" بالكهرباء بسعر تفضيلي، ما يوفّر على الشركة 60 مليون دولار في السنوات الأربع المقبلة.

"هذا التخفيض على سعر الكهرباء يهدف لتوفير هامش مناورة للشركات الكبيرة مثل "أرسيلور ميتال" يتيح لها التجديد والابتكار والتزوّد بأفضل التكنولوجيات المتوفرة بهدف تحسين إنتاجيتها"، قالت وزيرة الاقتصاد في حكومة كيبيك، دومينيك أنغلاد

(راديو كندا)