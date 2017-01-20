الاستقبال في مطار مونتريال

الاستقبال في مطار مونتريال

ريموسكي تستقبل أول ثلاثة لاجئين سوريين

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 20 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وصل أول ثلاثة لاجئين سوريين كفلتهم مجموعة من سكان مدينة ريموسكي الكيبيكية إلى مطار مونتريال حيث كان بعض اقاربهم في استقبالهم، وهم السيدة نينا بشارة وولداها كريست وشمعون الذين قضوا حوالي السنة والنصف في بيروت قبل حصولهم على حق اللجوء إلى كندا، حيث تقيم شقيقتها التي لم ترها منذ ثماني سنوات.

وكانت السيدة نينا قررت الهرب من الحرب السورية في أعقاب مقتل شقيقتها في قصف على مدينة حلب نهاية العام 2014

هذا وتنتظر الشقيقتان وصول شقيقهما وزوجته وولديه الأسبوع المقبل ووصول أربعة أعضاء من الأسرة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وسيقيم كل أفراد الأسرة في ريموسكي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
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فئة مجتمع، هجرة ولجوء

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