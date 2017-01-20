دونالد ترامب يقسم اليمين الدستورية

دونالد ترامب يقسم اليمين الدستورية
Photo Credit: EPA/JUSTIN LANE

” أصحاب القرار “

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 20 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تحت عنوان: " أصحاب القرار " ، علقت الكاتبة في لوجورنال دو مونتريال دونيز بومباردييه على تسلم دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة اليوم. قالت:

منذ عدة سنوات عجز أصحاب القرار في دول الغرب عن منح الطبقة الوسطى الشعور بتمكنهم من تحقيق طموحاتهم بحياة أفضل.

لقد فشل أصحاب القرار في القيام بواجبهم، وعجزوا عن حماية شعوبهم من الإرهاب الإسلامي الذي لا يقتل فحسب إنما يلوث كذلك النفوس والقلوب وباتوا هم ضحايا هؤلاء البرابرة الجدد، ولم تتمكن الجيوش وقوات الأمن الخاضعة لهم من احتواء زمر الذئاب الذين يتغلغلون داخل المدن ويستعدون للانقضاض.

لقد غض أصحاب القرار الطرف عن مختلف أنواع المستغلين، عن مصلحة أو عمى أو عن عجز وعجم كفاءة واعتمدوا الكلام بدل الفعل.

وتتابع دونيز بومبارديه: أصحاب القرار قلما أخذوا قرارا لأن أي قرار قد لا يرضي ناخبيهم، وهم يسعون دائما لإعادة انتخابهم، وأصحاب الأعمال يسعون دائما إلى تحصيل المزيد من المال، والنقابات تغلق العقود الجماعية والنخب الإعلامية تؤمن لهم الاستمرارية.

من هنا، فما كان بوسع شخصية كدونالد ترامب من الوصول إلى السلطة  لو أن مختلف القادة لم يكونوا عاجزين عن مواجهة انعكاسات العولمة التي سحقت الطبقة الوسطى وجردتها من أعمالها ووظائفها وبالتالي من قدراتها الشرائية.

وتتابع: إن العولمة كما طبقت، قضت على العمال اليدويين وأفرغت نظام التربية من محتواه لتخريج تقنيين مهرة بدون شك ولكن غير مهتمين بالسؤال عن الأسباب والأهداف التي سيّرت الثورة التكنولوجية.

وترى دونيز بومبارديه أن الشعوب باتت تشعر بارتباك بأن القرن الحادي والعشرين هو قرن نهاية الحضارة التي عاشها أسلافهم، ووحده المجهول هو مستقبلهم وقد تم القضاء تقريبا على كل ما كان يشكل هويتهم ولم يعودوا يعرفون التفريق بين الخطأ والصواب.

وهنا يبرز دونالد ترامب الرجل المتحرر من كل الشكوك وصاحب الحلول السهلة والسريعة بينما لم يتلقوا من أصحاب القرار إلا التردد وأنصاف الحقيقة والحلول، وهم يرفضونها كاملة. وبسبب كل ذلك، أصبح دونالد ترامب اليوم رئيسا للولايات المتحدة، تخلص دونيز بومبارديه مقالها في لو جورنال دو مونتريال

راديو كندا الدولي -  لو جورنال دو مونتريالاستمعوا

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فئة دولي، سياسة

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