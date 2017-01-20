السيدة كنار يمينيدجيان

السيدة كنار يمينيدجيان

وفاة آخر كندية أرمنية عاشت المجازر

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 20 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توفيت السيدة كنار يمينيدجيان، البالغة من العمر 108 أعوام، وهي آخر كندية أرمنية عاشت المجازر التي تعرض لها الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى وأسفرت عن قتل ما لا يقل عن مليون شخص معظمهم من الطائفة الأرمنية وكذلك من السريان. وكانت السيدة يمينيدجيان ولدت في الرابع عشر من شباط – فبراير عام 1909 في مدينة قيصري في وسط تركيا.

ويسرد نجلها هوفسيب يميندجيان ما تعرضت له والدته بين العامين 1915 و1916 قائلا

"كان والدها، أي جدي، جنديا في الجيش التركي وقد قام أحد أصدقائه الأتراك بتخبأة عائلتها في مزرعة كان يملكها عند بدء المذابح وقضت العائلة بضعة أشهر في الإسطبل مع الحيوانات وكانت تنام على الأرض".

وأصيب والدها، الجندي التركي، بداء التيفوئيد ما دفع بزملائه إلى إبعاده ، فلحق بزوجته وأبنائه، وأصيبت كل العائلة بالتيفوئيد لكنها نجت من الموت. وهربت إلى منزلها في قيصري فوجدته محروقا فأعادت بناءه وعاشت فيه بهويات مزورة كما يقول هوفسيب ويضيف:"ساعدهم أحد الجنود الأتراك من أصدقائهم على الحصول على هوية مزورة بأسماء مسلمة".

ومن ثم انتقلت العائلة إلى مصر ومنها إلى مونتريال عام 1967.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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