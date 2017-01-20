أسبوع تراجع للدولار الكندي وبعض الارتفاع لبورصة تورونتو

أغلق الدولار الكندي الأسبوع اليوم على 75,04 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,07 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,14 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 15547,88 نقطة، بارتفاع 138,07 نقطة عن مستوى إغلاق أمس و50,60 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم شباط (فبراير) المقبل على 52,42 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,05 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,05 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.