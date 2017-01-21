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سامسونغ : هاتف جديد في شكل دفتر صغير وقابل للطي

من إعداد زبير الجازي | barid@rcinet.ca
السبت 21 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ستطرح شركة سامسونغ هاتف محمول  ذكي جديد قابل للطي في الأسواق

الشهر القادم  فبراير

و يتمتع هذا الجيل الجديد من الهواتف الذى يشبه في شكله دفترا صغيرا بمرونة تسمح للمستخدم بفتحه وغلقه بسهولة.

المصدر: صحيفة " كوريا هيرالد "

وتحاول شركة سامسونغ التي كانت الرائدة في اختراع هذه التقنية الجديدة إلى تدارك عواقب الخطأ في تصميم الهاتف سامسونغ س 7 الذي تسبب في حرقه وكبد في الوقت نفسه خسائر مالية هائلة للشركة الكورية.

وذكرت صحيفة " كوريا هيرالد " التي نقلت الخبر أن الهاتف سيكون مزودا بمعالج سناب دراغون 620 و بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت. ولم تعطي معلومات حول سعر هذا الهاتف الجديد.

وأعلنت شركة إل.جي أنها ستطلق خلال الصيف القادم جهازا لوحيا قابلا للطي.

استمعوا

زبير الجازي

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