سامسونغ : هاتف جديد في شكل دفتر صغير وقابل للطي

ستطرح شركة سامسونغ هاتف محمول ذكي جديد قابل للطي في الأسواق

الشهر القادم فبراير

و يتمتع هذا الجيل الجديد من الهواتف الذى يشبه في شكله دفترا صغيرا بمرونة تسمح للمستخدم بفتحه وغلقه بسهولة.

وتحاول شركة سامسونغ التي كانت الرائدة في اختراع هذه التقنية الجديدة إلى تدارك عواقب الخطأ في تصميم الهاتف سامسونغ س 7 الذي تسبب في حرقه وكبد في الوقت نفسه خسائر مالية هائلة للشركة الكورية.

وذكرت صحيفة " كوريا هيرالد " التي نقلت الخبر أن الهاتف سيكون مزودا بمعالج سناب دراغون 620 و بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت. ولم تعطي معلومات حول سعر هذا الهاتف الجديد.

وأعلنت شركة إل.جي أنها ستطلق خلال الصيف القادم جهازا لوحيا قابلا للطي.

زبير الجازي