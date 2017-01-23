المرشح لزعامة حزب المحافظين المعارض في كندا كيفن أوليري

المرشح لزعامة حزب المحافظين المعارض في كندا كيفن أوليري
Photo Credit: CBC

كاثلين وين تنتقد بشدة تعليقات كيفن أوليري

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الإثنين 23 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أنتقدت رئيسة حكومة مقاطعة أونتاريو كاثلين وين بشدة التعليقات التي أبداها المرشح في سباق الزعامة لحزب المحافظين المعارض في مجلس العموم الكندي رجل الأعمال كيفن أوليري وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها عبر وسائل الإعلام للمرشح الرابع عشر لزعامة حزب المحافظين حول قطاع صناعة السيارات في أونتاريو.

وأشارت كاثلين وين في رسالتها المفتوحة إلى أن كيفن أوليري يعتقد بأن دور الحكومة يجب أن يخدم "الأكثر عوزا في المجتمع" في حال اعتمدنا على الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة حتى الآن.

يشار إلى أن كيفن أوليري كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن ترشيح نفسه لخلافة ستيفن هاربر في سباق الزعامة لحزب المحافظين.

وأعلنت كاثلين وين أنها كتبت رسالتها المفتوحة ردا على تعليقات رجل الأعمال أوليري في وسائل الإعلام لكنها لم تحدد أسماء وسائل الإعلام هذه.

وأكّدت وين أو أوليري كان غير دقيق في كافة تصريحاته عندما صرح لأجهزة إعلام بأن أونتاريو تحل وراء ميشيغان الأميركية في مجال الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات.

وأعربت عن ترحيبها في ختام رسالتها بكيفن أوليري في المعترك السياسي

مؤكدة أنها تحترم جميع الذين يبدون رغبتهم بدخول هذا المعترك.

(هيئة الإذاعة الكندية)

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فئة إقتصاد، سياسة، مجتمع

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