مخزنان جديدان لمساعدة اللاجئين السوريين في كالغاري

فتح تجمع دعم اللاجئين السوريين في كالغاري – ألبرتا في وسط الغرب الكندي، مخزنين جديدين لتخزين المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بعد أن كان فقد الأمل بإمكانية إيجاد أماكن لتخزين المساعدات التي كان يضطر إلى تخزينها في منازل المتطوعين، بعد أن أقفل المخزن الذي كان بتصرفه بصورة مؤقتة.

وقد عرف المحسن ورجل الخير بريت ويلسن بحاجة التجمع فسارع إلى تقديم مخزنين بمساحة 230 مترا مربعا قريبين من بعضهما البعض. وسيستعمل التجمع هذين المخزنين لمدة خمسة اشهر وسيتم تخزين المواد في أحدهما على أن يستخدم المركز الثاني كمركز اجتماعي لمساعدة اللاجئين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية