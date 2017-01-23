كندا: تعيين قاضيتيْن من الأقليات في محاكم نوفا سكوشا

ارتفع مستوى التعددية في محاكم مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا مع تعيين قاضيتيْن جديدتيْن اليوم، كاثرين بينتون وروندا فان دير هوك.

وبينتون هي أول امرأة وثاني شخص من أمة الميكماك (Mi'kmaq) من سكان كندا الأصليين يتبوأ منصب قاض في نوفا سكوشا، وهي كانت محامية في هيئة المساعدة القانونية لذوي الدخل المحدود ودرست الحقوق في جامعة دالهَوْزي في هذه المقاطعة الأطلسية.

أما فان دير هوك فهي من ذوي الأصول الإفريقية من سكان نوفا سكوشا، وكانت تعمل في مكتب الادعاء العام الفدرالي قبل تعيينها قاضية اليوم.

ومع تعيين بينتون وفان دير هوك يرتفع عدد القاضيات في محاكم نوفا سكوشا إلى 15 من أصل العدد الإجمالي البالغ 35 قاضياً.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)