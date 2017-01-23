كندا: ارتفاع مبيعات الجملة بـ0,2% في تشرين الثاني (نوفمبر)

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 0,2% في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت لتبلغ 56,9 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وتقل نسبة الارتفاع هذه عن نسبة الـ0,5% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء.

وهذا ثاني شهر على التوالي ترتفع فيه مبيعات الجملة بعد ارتفاعها في الشهر السابق، تشرين الأول، بنسبة منقحة قدرها 1,3%. وكانت بيانات سابقة لوكالة الإحصاء قد ذكرت أن قدرها 1,1%.

وارتفعت مبيعات الجملة في تشرين الثاني (نوفمبر) في أربعة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء. وسُجل ارتفاع بنسبة 7,2% في قطاع السلع المتنوعة، لتبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 7,4 مليارات دولار، لاسيما بفضل الارتفاع في مبيعات اللوازم الزراعية بنسبة 17%.

أما مبيعات السيارات وقطع غيارها فسجلت تراجعاً بنسبة 5,8% لتبلغ قيمتها الإجمالية 10,5 مليارات دولار. وهذا ثاني تراجع في الأشهر الثمانية الأخيرة في القطاع المذكور.

(وكالة الصحافة الكندية)