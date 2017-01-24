بيتر جوليان أحد أبرز المرشحين لخلافة توماس مولكير على زعامة الحزب الديمقراطي الجديد

بيتر جوليان أحد أبرز المرشحين لخلافة توماس مولكير على زعامة الحزب الديمقراطي الجديد
Photo Credit: PC / Adrian Wyld

زعامة الحزب الديمقراطي الجديد:من سيشارك في السباق؟

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 24 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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من المتوقع أن تجري المناظرة الأولى بين المرشحين المحتملين لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد خلفا للزعيم الحالي توماس مولكير في الثاني عشر من شهر مارس آذار المقبل.

وبينما تم الكشف عن تاريخ المناظرة الأولى لم يتم الإعلان حتى الساعة عن أسماء المرشحين.

روبرت فوكس المدير الوطني للحزب يتنظر أن يعلن الراغبون في المشاركة في السباق على الزعامة عن ترشيح أنفسهم لخلافة توماس مولكير في وقت قريب.

ويتوقع من المرشحين أن يحددوا المواضيع التي بإمكانها توحيد أعضاء الحزب وجمعهم بدل تقسيمهم.

من أبرز من يتوقع أن يعلنوا مشاركتهم في السباق على زعامة الحزب بيتر جوليان وهو الوحيد الذي سجل نفسه في مديرية انتخابات كندا وانسحب من مهامه كمسؤول برلماني.

يشار إلى أن بيتر جوليان انتخب للمرة الأولى في عام 2004 وكان ناطقا رسميا باسم المعارضة الرسمية في مجال الطاقة والموارد الطبيعية والمالية.

والمرشح المحتمل الآخر في السباق على الزعامة هو شارلي أنغوس الذي لن يتأخر عن تقديم ترشيحه، انتخب نائبا في عام 2004 ويعتبر من المدافعين عن الثنائية اللغوية التي يتوجب أن تتوفر للزعيم العتيد للحزب وهو يجتهد في تحسين لغته الفرنسية.

والمرشحة المحتملة الأخرى نيكي أشتون من مانيتوبا وتحتل حاليا مهمة الناطقة الرسمية للحزب في مجال العمل وتنمية اليد العاملة ومن جملة القضايا التي تهمها الشروط المعيشية للسكان الأصليين ومساواة المرأة والرجل، انتخبت للمرة الأولى في عام 2008

ومن المرشحين أيضا لخلافة توماس مولكير النائب غي كارون والنائب جاشميت سينغ وهو في الثامنة والثلاثين من العمر بذل جهودا كبيرة لتخفيض كلفة تأمين السيارات وتحسين شروط استخدام العمال المؤقتين.

يشار إلى أن المناظرة الأولى ستجري في الثاني عشر من مارس آذار على أن تتبعها مناطرة ثانية ثنائية اللغة أي بالإنجليزية والفرنسية في مونتريال على أن يتم اختيار الزعيم المقبل نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

(هيئة الإذاعة الكندية)

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